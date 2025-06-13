Льюис Хэмилтон высказался о своем будущем на фоне проблем в Феррари

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон заявил, что не планирует покидать команду, несмотря на текущие трудности.

"Я только начал свой путь в "Феррари" и настроен на долгую работу. Прекратите эти домыслы - у меня нет никаких сомнений. Моя цель - побеждать, и сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить машину. Да, есть сложности, но мне нравится этот вызов", - приводит слова британского гонщика Daily Mail.