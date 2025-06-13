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Льюис Хэмилтон высказался о своем будущем на фоне проблем в Феррари

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Гонщик опроверг слухи о возможном уходе из "Феррари"

Льюис Хэмилтон высказался о своем будущем на фоне проблем в Феррари

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон заявил, что не планирует покидать команду, несмотря на текущие трудности.

"Я только начал свой путь в "Феррари" и настроен на долгую работу. Прекратите эти домыслы - у меня нет никаких сомнений. Моя цель - побеждать, и сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить машину. Да, есть сложности, но мне нравится этот вызов", - приводит слова британского гонщика Daily Mail.

На данный момент Хэмилтон занимает 6-ю строчку в чемпионате с 71 очком в активе.

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формула-1 Льюис Хэмилтон Ferrari
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