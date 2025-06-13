Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон высказался о своем будущем на фоне проблем в Феррари
Гонщик опроверг слухи о возможном уходе из "Феррари"
Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон заявил, что не планирует покидать команду, несмотря на текущие трудности.
"Я только начал свой путь в "Феррари" и настроен на долгую работу. Прекратите эти домыслы - у меня нет никаких сомнений. Моя цель - побеждать, и сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить машину. Да, есть сложности, но мне нравится этот вызов", - приводит слова британского гонщика Daily Mail.
На данный момент Хэмилтон занимает 6-ю строчку в чемпионате с 71 очком в активе.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клубный Чемпионат Мира-2025. Все, что нужно знать о истории турнира
- Германия поставила точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus
- Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности
- Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000