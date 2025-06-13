  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен прервал интервью с журналистом после вопроса об ошибке

В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен прервал интервью с журналистом после вопроса об ошибке

Автоспорт

Об этом рассказал журналист Sky Sports Тед Кравитц

Ферстаппен прервал интервью с журналистом после вопроса об ошибке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Журналист Sky Sports Тед Кравитц рассказал, как пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прервал их интервью после неудобного вопроса.

"Он был не в особо благосклонном настроении из-за инцидента с Расселлом, так что я решил спросить его о неверном решении команды, которое привело к ошибочному сообщению о необходимости вернуть позицию Джорджу. Я задал ему вопрос, который, как я думал, будет ему в плюс и поможет мне понять его раздражение, изначально и ставшее причиной тех роковых полутора минут.

Я спросил у него, что он собирается делать, чтобы улучшить диалог со Стивеном Ноулзом, сменившим Джонатана Уитли в команде, дабы убедиться, что ситуация не повторится. Макс либо не понял меня, либо воспринял мои слова слишком негативно. Он сказал: "Не думаю, что с твоей стороны справедливо обвинять кого-то. Я бы никогда не выделял кого-то для критики в команде".

Что я должен был сделать? Сказать "неназванный представитель команды"? Ему это не понравилось. Он просто сказал, что это было неправильно с моей стороны, и мы закончили интервью", - сказал Кравитц в эфире подкаста Podbook.

По теме
yellow-arrow
Льюис Хэмилтон высказался о своем будущем на фоне проблем в Феррари
yellow-arrow
Шарль Леклер прокомментировал возможный уход из Феррари
yellow-arrow
Рассел: Я всегда говорил, что не боюсь быть чьим-то товарищем по команде
формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости