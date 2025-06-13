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Ферстаппен прервал интервью с журналистом после вопроса об ошибке
Об этом рассказал журналист Sky Sports Тед Кравитц
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Журналист Sky Sports Тед Кравитц рассказал, как пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прервал их интервью после неудобного вопроса.
"Он был не в особо благосклонном настроении из-за инцидента с Расселлом, так что я решил спросить его о неверном решении команды, которое привело к ошибочному сообщению о необходимости вернуть позицию Джорджу. Я задал ему вопрос, который, как я думал, будет ему в плюс и поможет мне понять его раздражение, изначально и ставшее причиной тех роковых полутора минут.
Я спросил у него, что он собирается делать, чтобы улучшить диалог со Стивеном Ноулзом, сменившим Джонатана Уитли в команде, дабы убедиться, что ситуация не повторится. Макс либо не понял меня, либо воспринял мои слова слишком негативно. Он сказал: "Не думаю, что с твоей стороны справедливо обвинять кого-то. Я бы никогда не выделял кого-то для критики в команде".
Что я должен был сделать? Сказать "неназванный представитель команды"? Ему это не понравилось. Он просто сказал, что это было неправильно с моей стороны, и мы закончили интервью", - сказал Кравитц в эфире подкаста Podbook.
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