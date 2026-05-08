Фернандо Алонсо: Потратим деньги впустую, если привезем обновления
В команде не спешат
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо после Гран-при Майами заявил, что согласен с решением "Астон Мартин" не привозить небольшие обновления, пока команда не сможет добиться существенного прогресса.
"Я спокоен, потому что понимаю ситуацию. Команда объяснила мне: если мы будем привозить одну-две десятые каждую гонку, это не изменит нашу позицию. Мы 20-е или 19-е, а следующая машина впереди на секунду. Даже если мы будем прибавлять по две десятые каждую гонку, наша позиция не изменится, а это огромный стресс для системы и потолка расходов.
Пока у нас нет улучшения на полторы-две секунды, лучше не нажимать кнопку производства — мы просто потратим деньги впустую", — приводит слова Алонсо издание Motorsport.
