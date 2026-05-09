Шумахер: Рассел может быстро оказаться на позиции второго номера

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал конкуренцию в коллективе "Мерседес".

"Джордж Расселл, без сомнения, отличный гонщик Фомулы-1, и он имеет все шансы сразиться за нынешнее чемпионство, учитывая его опыт. Но, несмотря на это, вы можете сказать, что дела не идут гладко.

По-моему, если ситуация продолжится, он довольно быстро окажется в позиции второго номера, как Боттас в прошлом" – сказал Ральф.