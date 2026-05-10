Последний танец чемпиона? Стало известно, когда Хэмилтон повесит шлем на гвоздь

41-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на Гран-при Великобритании может объявить о завершении карьеры, сообщает журналист Луис Деккер.

По его словам, в Сильверстоуне Хэмилтон сделает заявление, в котором, вероятно, объявит, что завершит выступления после сезона-2026.

Хэмилтон дебютировал в Формуле-1 в 2006 году в "Макларене", где завоевал первый титул в 2008-м. С 2013 года выступал за "Мерседес", выиграв еще шесть чемпионств. С 2025 года представляет "Феррари".

Гран-при Великобритании состоится 5 июля.