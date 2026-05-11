Легенда Формулы-1 говорит о возвращении Ферстаппена в Майами
Увидим, как дальше пойдет
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал выступление представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена на Гран-при Майами.
"Макс Ферстаппен вернулся. Все эти изменения батареи дали машинам возможность быстрее въезжать в повороты и позже тормозить, что подходит его стилю пилотажа.
Нужно отдать должное и Red Bull за то, что теперь у них есть управляемая машина для него. В начале сезона он допустил кучу ошибок из-за упрямой машины. Похоже, что обновление сработало" – сказал Ральф.
