В Феррари надеются, что смогут сократить отставание от Мерседеса благодаря ADUO
Посмотрим, на бумаге все выглядит неплохо
Фото: Твіттер Феррарі
"Феррари" ожидает, что система ADUO, позволяющая отстающим производителям дорабатывать силовые установки по ходу сезона, поможет вдвое сократить дефицит мощности относительно "Мерседеса", сообщает итальянская редакция издания Motorsport.
По данным источника, развитие мотора идёт в направлении увеличения отдачи в камере сгорания при сохранении компромисса с шасси.
Турбина сохранит уменьшенный диаметр, но подвергнется ревизии. В Маранелло убеждены, что двигатель не должен быть определяющим фактором, и делают ставку на баланс с шасси, чтобы разрабатывать области, которые "Мерседес" не сможет затронуть из-за особенностей конструкции своей силовой установки.
