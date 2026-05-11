Эффект Ферстаппена. Впервые в истории на весь уикенд 24 часов Нюрбургринга раскупили все билеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Организаторы марафона "24 часа Нюрбургринга" сообщили о полной распродаже билетов на весь гоночный уикенд. В продаже остаются только дневные билеты на четверг, пятницу и воскресенье.

Зрители, которые приедут на трассу в субботу без билета, не смогут приобрести его на месте. Как сообщает официальный аккаунт гонки в социальной сети X, подобное произошло впервые в истории соревнования.

Ранее стало известно, что в этом году стартовая решётка будет полностью заполнена. На старт гонки выйдут 150 автомобилей, в том числе из-за участия четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. При этом экипаж Ферстаппена не вошёл в число пяти команд, которые по итогам апрельских квалификационных заездов гарантировали себе место в финальной части квалификации.

