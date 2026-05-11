Главная проблема - фанаты. Тото Вольф рассказал о давлении на Антонелли
Боятся, что зазвездится?
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф объяснил, что в данный момент 19-летний пилот немецкой команды итальянец Андреа Кими Антонелли находится под большим давлением.
"Самое простое — следить за тем, чтобы Кими не терял связь с командой, и в этом смысле его родители проделали отличную работу. Самая большая проблема для Антонелли — это итальянские болельщики. Теперь, когда сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира по футболу, все говорят только о Синнере и Антонелли. Они две суперзвезды.
При этом у Антонелли сейчас столько дел, которые отнимают у него время. Наша задача — держать его в узде. Нам действительно нужно сохранять спокойствие. Такой успех для столь юного парня означает, что вся Италия будет следить за ним", — приводит слова Вольфа портал FormulaPassion.
