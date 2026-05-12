Леклер прокомментировал пакет обновлений от Феррари
Есть изменения, но достаточно ли этого
Шарль Леклер, пилот команды "Феррари", прокомментировал пакет обновлений, которые коллектив "скудерии" привез на Гран-при Майами.
"Пакет обновлений работает. Дело в том, что другие [команды] тоже добавляют, и, вероятно, их обновления оказались немного лучше. У нас скоро появятся новые детали, и, надеюсь, это поможет нам немного вернуться вперед.
Дело в тонких деталях, но с этим поколением машин, особенно в первый год, все будет зависеть от развития. Мы должны сделать все идеально с точки зрения наследия" – сказал Шарль.
