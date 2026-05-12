Пиастри – о борьбе за чемпионство: Это палка с двух концов

Оскар Пиастри, пилот команды "Макларен" вспомнил прошлогоднюю борьбу за чемпионство в Формуле-1 и рассказал о приобретенном опыте.

"Это палка с двух концов. Думаю, с одной стороны, это дает уверенность и просто удовольствие. В конце концов все здесь, в Формуле-1, потому что хотим выигрывать гонки и стать чемпионами. Поэтому в этом огромное удовольствие.

Поэтому, когда второе место начинает ощущаться как плохой уик-энд, важно смотреть на ситуацию шире и понимать: "Да, это был не лучший уик-энд". Но при этом все равно только финишировал вторым в гонке Формулы-1, даже если считаю, что мог выступить лучше. Так что да, это палка с двух концов, нужно быть осторожным, чтобы не потерять голову.

Думаю, есть еще и ожидание, давление от необходимости поддерживать этот уровень. В какой-то момент в прошлом году второе место почти стало самым плохим возможным результатом, потому что, скорее всего, меня обыгрывал напарник, а наша машина на некоторых этапах была намного сильнее других, просто недостаточно хорошо справлялась со своей работой" – сказал Оскар.