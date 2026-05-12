Возможен обмен. Одна из команд Формулы-1 ведёт переговоры с Ферстаппеном
Заканчивается эпоха?
Авторитетный журналист и обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд в своей закрытой рассылке сообщил о переговорах между "Маклареном" и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, результатом которых может стать обмен с участием Оскара Пиастри.
"Ходят слухи, что "Макларен" ведёт переговоры с Максом Ферстаппеном и что возможен обмен гонщиками: Оскар Пиастри перейдёт в "Ред Булл", а Ферстаппен — в Уокинг. "Мерседес", возможно, соблазнится сделать встречное предложение, чтобы остановить переход Ферстаппена в "Макларен" и заполучить его в команду из Брэкли, но это может стоить больше, чем команда хочет (или ей нужно) тратить на гонщиков", — сказано в рассылке Сейвуда.
