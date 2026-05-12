Альпин сменит название на Gucci Alpine

Команда "Альпин" со следующего сезона может получить новое название — Gucci Alpine Formula One Team. По данным GPblog, итальянский дом моды "Гуччи" станет титульным спонсором французской команды.

Нынешний титульный партнёр BWT, по информации издания, покинет проект после завершения сезона-2026. "Гуччи" входит в группу Kering, которую с середины прошлого года возглавляет Лука де Мео — бывший генеральный директор "Рено" и один из инициаторов запуска команды в Формуле-1.

По данным источников, "Гуччи" намерен использовать Формулу-1 для продвижения на рынках США и Европы. Сумма потенциальной сделки не раскрывается, но речь идёт о десятках миллионов евро.