Бывший руководитель Ред Булл может снова вести переговоры после истечения контрактного запрета

Лучшие команды уже начеку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Бывший руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер с 8 мая может вести переговоры с другими командами Формулы-1 — истёк 10-месячный пункт о неконкуренции, действовавший после увольнения из австрийской команды, сообщает RacingNews365.

Хорнер возглавлял "Ред Булл" с 2005 года, выиграв шесть Кубков конструкторов и восемь личных титулов — четыре с Себастьяном Феттелем (2010-2013) и четыре с Максом Ферстаппеном (2021-2024). Летом 2025 года команда шла четвёртой, уступая "Макларену" 288 очков, а ключевые фигуры — Эдриан Ньюи, Джонатан Уитли — покидали коллектив. 9 июля Хорнера уволили, заменив Лораном Мекисом.

По данным издания, основным вариантом для 52-летнего британца остаётся "Альпин" — Хорнер ведёт переговоры о покупке 24% акций Otro Capital стоимостью не менее $ 600 млн. Интерес к той же доле проявляет "Мерседес". Также фигурируют "Астон Мартин" и "Феррари".

Даниэль Риккардо заговорил о возвращении в Формулу-1
Альпин сменит название на Gucci Alpine
Возможен обмен. Одна из команд Формулы-1 ведёт переговоры с Ферстаппеном
