The Telegraph представил список лучших пилотов Формулы-1 в истории
Издание The Telegraph представило свой рейтинг лучших пилотов Формулы-1 в истории. Возглавил список пятикратный чемпион мира итальянец Хуан Мануэль Фанхио.
- Хуан Мануэль Фанхио (Италия);
- Михаэль Шумахер (Германия);
- Льюис Хэмилтон (Великобритания);
- Джим Кларк (Великобритания);
- Айртон Сенна (Бразилия);
- Ален Прост (Франция);
- Макс Ферстаппен (Нидерланды);
- Джеки Стюарт (Шотландия);
- Ники Лауда (Австрия);
- Альберто Аскари (Италия);
- Найджел Мэнселл (Великобритания);
- Джек Брэбем (Австралия);
- Себастьян Феттель (Германия);
- Стирлинг Мосс (Великобритания);
- Фернандо Алонсо (Испания);
- Мика Хаккинен (Финляндия);
- Нельсон Пике (Бразилия);
- Нико Росберг (Германия);
- Деймон Хилл (Великобритания);
- Грэм Хилл (Великобритания).
