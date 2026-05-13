  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. The Telegraph представил список лучших пилотов Формулы-1 в истории
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Telegraph представил список лучших пилотов Формулы-1 в истории

Автоспорт
Обновлено

Легенды по-прежнему лучшие

The Telegraph представил список лучших пилотов Формулы-1 в истории

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Издание The Telegraph представило свой рейтинг лучших пилотов Формулы-1 в истории. Возглавил список пятикратный чемпион мира итальянец Хуан Мануэль Фанхио.

  1. Хуан Мануэль Фанхио (Италия);
  2. Михаэль Шумахер (Германия);
  3. Льюис Хэмилтон (Великобритания);
  4. Джим Кларк (Великобритания);
  5. Айртон Сенна (Бразилия);
  6. Ален Прост (Франция);
  7. Макс Ферстаппен (Нидерланды);
  8. Джеки Стюарт (Шотландия);
  9. Ники Лауда (Австрия);
  10. Альберто Аскари (Италия);
  11. Найджел Мэнселл (Великобритания);
  12. Джек Брэбем (Австралия);
  13. Себастьян Феттель (Германия);
  14. Стирлинг Мосс (Великобритания);
  15. Фернандо Алонсо (Испания);
  16. Мика Хаккинен (Финляндия);
  17. Нельсон Пике (Бразилия);
  18. Нико Росберг (Германия);
  19. Деймон Хилл (Великобритания);
  20. Грэм Хилл (Великобритания).
По теме
yellow-arrow
Фернандо Алонсо рассказал о своём будущем в Формуле-1
yellow-arrow
Бывший руководитель Ред Булл может снова вести переговоры после истечения контрактного запрета
yellow-arrow
Даниэль Риккардо заговорил о возвращении в Формулу-1
формула-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости