Фернандо Алонсо рассказал о своём будущем в Формуле-1
Решение ещё не принято
Двукратный чемпион мира, пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо заявил, что близок к принятию решения о своём будущем в Формуле-1 и намерен определиться летом.
"Принять решение мне нужно будет где-то летом. Пока я не задумывался об этом. Никогда не размышлял об этом глубоко, мне нужно поговорить со своей семьёй. Сначала мне нужно поговорить со своими близкими и решить, что делать в следующем году. Открыт для всего. Вероятно, до окончания летнего перерыва не буду садиться с командой и принимать решение. Нам также нужно посмотреть, как улучшится машина, как видим ситуацию в следующем году. Очень спокоен по этому поводу. Если продолжу участвовать в гонках, думаю, этот сезон будет лучше, чем этот, учитывая, что проект реализуется уже второй год.
Если перестану участвовать в Формуле-1, знаю, что буду выступать в других сериях. Я также связан с командой "Астон Мартин", с этим проектом. Хочу добиться успеха здесь, за рулём или без него. Вы увидите меня в паддоке, даже если перестану участвовать в гонках. Нельзя быть уверенным на 100%, но думаю, что показываю достаточно хорошие результаты, чтобы продемонстрировать команде, что могу обеспечить им успех, если машина будет конкурентоспособной. Стараюсь помогать команде, чем могу. Думаю, в большей степени это решение зависит от меня", — приводит слова Алонсо Sky Sports.
