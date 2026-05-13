Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макс Ферстаппен пропустит парад-открытие 24 часов Нюрбургринга
Решил не рисковать
Getty Images / Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не примет участие в параде-открытии "24 часов Нюрбургринга" в Аденау, запланированном на среду, сообщает RacingNews365. Вместе с ним на церемонии не будет и его напарников по команде Verstappen Racing — Жюля Гунона, Даниэля Хункадельи и Лукаса Ауэра.
По информации издания, организаторы намеренно рекомендовали Ферстаппену не появляться на публичных мероприятиях из-за его популярности. Ожидаемый наплыв болельщиков создаёт риск для безопасности. По той же причине нидерландец пропустит автограф-сессию и встречу с фанатами на трассе позднее в уикенд.
Организаторы подчеркнули, что решение не связано с нежеланием гонщика — оно продиктовано исключительно мерами безопасности. В параде примут участие не более 50 из 161 заявленной на гонку машины. "24 часа Нюрбургринга" пройдут с 14 по 17 мая.
Популярное сейчас
- Цыганкову предрекают уход из Жироны этим летом: назван главный фаворит
- В Реале назревает конфликт: часть команды выступает за продажу ключевого футболиста
- Пономаренко принял решение о своем будущем – что известно
- Эффект Ферстаппена. Впервые в истории на весь уикенд 24 часов Нюрбургринга раскупили все билеты
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото