Макс Ферстаппен пропустит парад-открытие 24 часов Нюрбургринга

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не примет участие в параде-открытии "24 часов Нюрбургринга" в Аденау, запланированном на среду, сообщает RacingNews365. Вместе с ним на церемонии не будет и его напарников по команде Verstappen Racing — Жюля Гунона, Даниэля Хункадельи и Лукаса Ауэра.

По информации издания, организаторы намеренно рекомендовали Ферстаппену не появляться на публичных мероприятиях из-за его популярности. Ожидаемый наплыв болельщиков создаёт риск для безопасности. По той же причине нидерландец пропустит автограф-сессию и встречу с фанатами на трассе позднее в уикенд.

Организаторы подчеркнули, что решение не связано с нежеланием гонщика — оно продиктовано исключительно мерами безопасности. В параде примут участие не более 50 из 161 заявленной на гонку машины. "24 часа Нюрбургринга" пройдут с 14 по 17 мая.