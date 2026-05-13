  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен пропустит парад-открытие 24 часов Нюрбургринга
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен пропустит парад-открытие 24 часов Нюрбургринга

Автоспорт

Решил не рисковать

Макс Ферстаппен пропустит парад-открытие 24 часов Нюрбургринга

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не примет участие в параде-открытии "24 часов Нюрбургринга" в Аденау, запланированном на среду, сообщает RacingNews365. Вместе с ним на церемонии не будет и его напарников по команде Verstappen Racing — Жюля Гунона, Даниэля Хункадельи и Лукаса Ауэра.

По информации издания, организаторы намеренно рекомендовали Ферстаппену не появляться на публичных мероприятиях из-за его популярности. Ожидаемый наплыв болельщиков создаёт риск для безопасности. По той же причине нидерландец пропустит автограф-сессию и встречу с фанатами на трассе позднее в уикенд.

Организаторы подчеркнули, что решение не связано с нежеланием гонщика — оно продиктовано исключительно мерами безопасности. В параде примут участие не более 50 из 161 заявленной на гонку машины. "24 часа Нюрбургринга" пройдут с 14 по 17 мая.

По теме
yellow-arrow
Фернандо Алонсо рассказал о своём будущем в Формуле-1
yellow-arrow
The Telegraph представил список лучших пилотов Формулы-1 в истории
yellow-arrow
Бывший руководитель Ред Булл может снова вести переговоры после истечения контрактного запрета
Макс Ферстаппен
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости