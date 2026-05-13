ФИА увеличит часы тестов двигателей на стендах

Правда, с 2027 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Международная автомобильная федерация (ФИА) в последней версии регламента, опубликованной перед Гран-при Майами, значительно увеличила лимиты тестовых часов для производителей силовых установок начиная с 2027 года, пишет итальянская редакция издания Motorsport.

Количество операционных часов, когда двигатель работает выше 7500 оборотов в минуту, вырастет с нынешних 410 до 635 — рост примерно на 55%. В 2028 году лимит снизится до 560 часов, в 2029-м — до 485, и только в 2030-м вернётся к исходным 410.

Увеличение связано с грядущей реформой: с 2027 года баланс мощности сместят в пользу ДВС через увеличение топливного потока, что потребует переработки моторов. Изменение будет действовать для всех производителей независимо от статуса в системе ADUO.

