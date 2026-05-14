Директор Ред-Булл считает обновления команды в Майами настоящим шагом вперед

Лоран Мекис, директор команды "Ред-Булл", поделился своими впечатлениями от обновлений, которые его коллектив привез на Гран-при Майами.

"Обновления в Майами? Да, это определенный шаг вперед. В Японии мы отставали от поула на 1.2 с., в Китае – на 1.0 с. Конкуренция не собиралась ждать нас со своими обновлениями. Так что все обновили машины, но мы точно знали, что в дополнение к гонкам разработок мы должны были решить некоторые наши проблемы, и мы знали, что в этом скрытое время круга.

Так что видеть нас на этапе в Майами в пятницу [в спринт-квалификации] в 0.6 с. от поула, а в субботу менее чем в двух десятых – это великое свидетельство масштаба нашего прогресса. Какое количество обновлений будет правильным? Мы не знаем, но по сравнению с тем, где мы были, это нечто лучшее, чем все, что мы могли показать в этом году" – сказал Лоран.