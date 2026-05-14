Леклер ответил, стала ли Формула-1 более искусственной

Шарль Леклер, пилот команды "Феррари" рассказал, стала ли Формула-1 более искусственной после нововведений в текущем сезоне.

"Стала ли Формула-1 более искусственной? Нет, я постоянно не согласен с этим. Чувствую, что я чуть-чуть похож на белую ворону на стартовой решетке, но я чувствую, что по крайней мере в борьбе, которую я вел с ребятами впереди, когда у вас есть ровные машины, которые имеют новую систему двигателя и которые используют ее так же, как и вы, на самом деле обгоны получаются очень хорошими.

Сейчас гонки выглядят немного более стратегически, чем в прошлом году, но с другой стороны, в прошлом сезоне так же искали тактики и подходы к обгонам с DRS – использовать его или нет и отрываться [на секунду]. Поэтому я не думаю, что регламент с этой точки зрения значительно изменился, и, безусловно, квалификация — это важнейшая часть уик-энда, и это правильно, что так и есть" – сказал Шарль.

Директор Ред-Булл считает обновления команды в Майами настоящим шагом вперед

Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
