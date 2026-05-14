Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валттери Боттас рассказал, как у него угнали машину на Гран-при Майами
Грамотно все сделали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Кадиллака" финн Валттери Боттас рассказал, как у него угнали машину со съёмной квартиры в уикенд Гран-при Майами Формулы-1.
"Я был в душе, а затем Пол Харрис, который остановился там же, позвонил мне. И я подумал: "Зачем ты звонишь мне? Я через дверь". Он сказал: "Машина пропала". Я не мог поверить, я вышел, открыл дверь, "Кадиллак" исчез. А затем я вспомнил, что мой пропуск в паддок был в машине (смеётся). В это дело вмешались ФБР. Это было настоящее расследование.
У вора были все возможности, он мог попасть на VIP-парковку, пройти в паддок, пройти к команде. Возможно, они совершили преступление с этой машиной и выбросили её", — сказал Боттас в подкасте Parc Ferme.
Популярное сейчас
- Изменено место проведения матча Полтава – Динамо
- Александрия получит шанс? Клуб УПЛ может не сыграть в переходных матчах
- В Испании будет своя Кудровка. Серхио Рамос купил Севилью и может стать первым в Ла Лиге игроком-президентом
- Последний танец чемпиона? Стало известно, когда Хэмилтон повесит шлем на гвоздь
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Причина – измена. Одноклубник Забарного бросил секси-модель, которой платил по 500 тысяч в месяц