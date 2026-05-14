  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Фернандо Алонсо приобрёл редкий Pagani Zonda за $ 10 млн
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандо Алонсо приобрёл редкий Pagani Zonda за $ 10 млн

Автоспорт

Все сделано под него

Фернандо Алонсо приобрёл редкий Pagani Zonda за $ 10 млн

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") стал обладателем родстера Pagani Zonda 760 Diamante Verde с примерной стоимостью в $ 10 млн (около 732 млн рублей).

Данная машина, которую Алонсо приобрёл с рук, является единственной в своём роде. Родстер был создан в 2017 году единственным экземпляром в спецификации Zonda 760, а не является модификацией базового спорткара Pagani.

"Несколько недель назад мы снова вернулись в Монако для ещё одной особенной доставки — на этот раз доставили выдающийся Pagani Zonda Diamante Verde. Мы очень гордимся тем, что он нашёл свой новый дом у легенды автоспорта Фернандо Алонсо.

Это чистый автомобильный "королевский" уровень, и наши поздравления Фернандо с добавлением очередного "единорога" в его гараж, даже если это означает, что этот ориентир будет трудно превзойти", — написано в сообщении дилера в социальных сетях.

Также для Фернандо было создано специальное детское кресло, предназначенное его сыну Леонардо.

По теме
yellow-arrow
Валттери Боттас рассказал, как у него угнали машину на Гран-при Майами
yellow-arrow
Леклер ответил, стала ли Формула-1 более искусственной
yellow-arrow
Директор Ред-Булл считает обновления команды в Майами настоящим шагом вперед
Фернандо Алонсо
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости