Фернандо Алонсо приобрёл редкий Pagani Zonda за $ 10 млн

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") стал обладателем родстера Pagani Zonda 760 Diamante Verde с примерной стоимостью в $ 10 млн (около 732 млн рублей).

Данная машина, которую Алонсо приобрёл с рук, является единственной в своём роде. Родстер был создан в 2017 году единственным экземпляром в спецификации Zonda 760, а не является модификацией базового спорткара Pagani.

"Несколько недель назад мы снова вернулись в Монако для ещё одной особенной доставки — на этот раз доставили выдающийся Pagani Zonda Diamante Verde. Мы очень гордимся тем, что он нашёл свой новый дом у легенды автоспорта Фернандо Алонсо.

Это чистый автомобильный "королевский" уровень, и наши поздравления Фернандо с добавлением очередного "единорога" в его гараж, даже если это означает, что этот ориентир будет трудно превзойти", — написано в сообщении дилера в социальных сетях.

Также для Фернандо было создано специальное детское кресло, предназначенное его сыну Леонардо.

???? Una joya personalizada y única en el mundo de puro carbono. La silla infantil para su hijo Leonard cuesta menos que un iPad Mini.https://t.co/QPBJcLtOHH pic.twitter.com/ZqiXwzicxd — Car & Driver España (@car_and_driver) May 11, 2026