Глава отдела аэродинамики ФИА перейдёт в Альпин

Команда "Альпин" готовится объявить о подписании Джейсона Соммервиля, который покинул пост главы аэродинамического департамента ФИА, сообщает RacingNews365.

Соммервиль провёл в ФИА четыре года, до этого почти пять лет занимал аналогичную должность в самой Формуле-1.

"Последний день в ФИА сегодня. Огромное спасибо коллегам, техническим партнёрам и представителям ФОМ и команд Ф-1, которые сделали последние четыре года такими увлекательными и захватывающими. Следующая глава начинается завтра…" — написал он в LinkedIn.

По данным издания, новой главой для Соммервилля станет "Альпин", где он займёт одну из ведущих позиций в техническом руководстве. Официальное объявление может состояться уже на этой неделе. Ранее специалист почти шесть лет руководил аэродинамикой "Уильямса", а также работал в "Лотусе" и "Тойоте".

"Альпин" после провального сезона-2025 сделала ставку на машину 2026 года и уже после четырёх этапов превысила прошлогодний показатель по очкам.