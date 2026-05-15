Вольфф – о Расселе: Уже в Канаде он снова будет очень конкурентоспособным

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", прокомментировал выступления Джорджа Рассела в последних гонках чемпионата Формулы-1.

"За что мы любим этот спорт – секундомер в конце гонки никогда не лжет. А секундомер говорит, что Кими заслуженно выиграл три последних Гран-при. Расселл не выступал так же хорошо — в некоторых случаях из-за проблем команды или неудачи, а в Майами еще и из-за собственных ошибок.

При этом мы знаем, на что способен Джордж, и понимаем, что он вернется. Уже в Канаде он снова будет очень конкурентоспособным и готовым усложнить жизнь своим соперникам" – сказал Тото.