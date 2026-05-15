Альпин объявила о назначении Джейсона Соммервилля заместителем технического директора

Команда "Альпин" официально подтвердила назначение Джейсона Соммервилля на должность заместителя технического директора. Специалист, ранее возглавлявший аэродинамический департамент ФИА, приступил к работе 15 мая и будет подчиняться исполнительному техническому директору Давиду Санчесу, сообщает пресс-служба команды.

Соммервилль возвращается в Энстоун, где уже работал в отделе аэродинамики в 2010-2011 годах. До этого он начинал карьеру в "Уильямсе" (1999), затем работал в "Тойоте", где дорос до заместителя главы аэродинамики, после чего вернулся в "Уильямс" на руководящую позицию. Позже он участвовал в разработке технического регламента — 2022 в Formula One Management (ФОМ), а с 2022 года возглавлял аэродинамический департамент ФИА.

"Я очень рад вернуться в Энстоун и работать с Флавио, Стивом и Давидом в этой новой роли. Я несколько лет был вне соревновательной стороны автоспорта внутри команды и с нетерпением жду возможности снова быть в гуще событий — охотиться за миллисекундами и бороться с соперниками за очки и, надеюсь, трофеи", — приводит слова Соммервилля пресс-служба "Альпин".

После четырёх этапов сезона-2026 "Альпин" занимает пятое место в Кубке конструкторов с 23 очками — это больше, чем команда набрала за весь сезон-2025.