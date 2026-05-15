Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Ферстаппена будет стартовать с четвертой позиции в 24 часах Нюрбургринга
Неплохо, как для первого раза
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Verstappen.com Racing будет стартовать с четвёртой позиции в дебютной для Макса Ферстаппена гонке "24 часа Нюрбургринга".
После успешного прохождения первых квалификационных этапов, где Лукас Ауэр и сам Ферстаппен вывели экипаж в Top Qualifying 3, решающую сессию за рулём Mercedes-AMG GT3 #3 провёл Даниэль Хункаделья.
Испанец получил две попытки в борьбе за поул. После первого быстрого круга он находился лишь на девятой позиции, уступая лидеру — Марко Мапелли на "Ламборгини" — почти семь секунд.
Однако в финальной попытке Хункаделья заметно прибавил и поднялся на четвёртое место. До поул-позиции экипажу Team Verstappen не хватило восьми десятых секунды.
Популярное сейчас
- СМИ: Ребров внес залог за Ермака: сумма немалая
- Гуцуляк определился со своим будущим в Полесье
- Цыганков покидает зону вылета, Кудровка переиграла Рух, а Довбык готовится к возвращению. Главные новости за 14 мая
- Эффект Ферстаппена. Впервые в истории на весь уикенд 24 часов Нюрбургринга раскупили все билеты
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото