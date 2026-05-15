Команда Ферстаппена будет стартовать с четвертой позиции в 24 часах Нюрбургринга

Команда Verstappen.com Racing будет стартовать с четвёртой позиции в дебютной для Макса Ферстаппена гонке "24 часа Нюрбургринга".

После успешного прохождения первых квалификационных этапов, где Лукас Ауэр и сам Ферстаппен вывели экипаж в Top Qualifying 3, решающую сессию за рулём Mercedes-AMG GT3 #3 провёл Даниэль Хункаделья.

Испанец получил две попытки в борьбе за поул. После первого быстрого круга он находился лишь на девятой позиции, уступая лидеру — Марко Мапелли на "Ламборгини" — почти семь секунд.

Однако в финальной попытке Хункаделья заметно прибавил и поднялся на четвёртое место. До поул-позиции экипажу Team Verstappen не хватило восьми десятых секунды.