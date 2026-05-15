Зак Браун высказался о возможном возрождении Макларена

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун рассказал, как команда прошла путь от девятого места в чемпионате до чемпионских титулов.

"Всё дело — в людях. Когда я пришёл, команда явно переживала не лучшие времена. Мы занимали девятое место в чемпионате, партнёров было немного, да и те, что имелись, были не в восторге. Наши фанаты негодовали, внутри гоночного коллектива — интриги. В остальном всё было отлично! Великим был наш бренд — он, конечно, находился не в лучшем положении, но его историю и наследие не спишешь со счетов.

Мы знали, что есть с чем работать: у команды было множество чемпионских титулов и побед в гонках, вот только вместе эти люди не срабатывались. Поэтому я действительно почувствовал: "Это вполне поправимо". Бренд имеет решающее значение — именно он привлекает партнёров и тех, кто хочет у нас работать. А люди у нас отличные, им просто требовались руководство, наставничество, командная работа и прозрачность.

Первое, что мы предприняли, — вернулись к нашей папайе, то есть к собственной истории. Мы сделали это, потому что именно того хотели фанаты. И мы прислушиваемся к ним. Кто-то сказал мне тогда: "Ты делаешь это только из-за желания фанатов". Я ответил: "Именно поэтому мы это и делаем", — приводит слова Брауна издание RacingNews365.