В Альпин отреагировали на слухи о титульном спонсорстве с Гуччи

В "Альпин" прокомментировали появившуюся информацию о возможном партнёрстве с модным домом "Гуччи".

"Команда "Альпин" постоянно ищет новые партнёрские возможности и находится в контакте с широким кругом брендов и компаний как потенциальных партнёров. Однако обсуждения всегда носят конфиденциальный характер и раскрываются только после подтверждения и согласования всеми сторонами", — приводит выдержку из заявления "Альпин" издание Motorsport Week.

Ранее GPblog сообщил, что Gucci может стать титульным спонсором команды с 2027 года, а нынешний партнёр BWT покинет проект после завершения сезона-2026. Интерес к сделке подогревается связью нового CEO Gucci Луки де Мео, который ранее руководил "Рено" и был инициатором запуска команды в Ф-1.