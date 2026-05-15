Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Альпин отреагировали на слухи о титульном спонсорстве с Гуччи
Пока официально не подтверждают
Фото: Твиттер Альпин
В "Альпин" прокомментировали появившуюся информацию о возможном партнёрстве с модным домом "Гуччи".
"Команда "Альпин" постоянно ищет новые партнёрские возможности и находится в контакте с широким кругом брендов и компаний как потенциальных партнёров. Однако обсуждения всегда носят конфиденциальный характер и раскрываются только после подтверждения и согласования всеми сторонами", — приводит выдержку из заявления "Альпин" издание Motorsport Week.
Ранее GPblog сообщил, что Gucci может стать титульным спонсором команды с 2027 года, а нынешний партнёр BWT покинет проект после завершения сезона-2026. Интерес к сделке подогревается связью нового CEO Gucci Луки де Мео, который ранее руководил "Рено" и был инициатором запуска команды в Ф-1.
Популярное сейчас
- Известный европейский клуб официально объявил о расставании с ключевым игроком сборной Украины
- Маркевич: Такое впечатление, что этих футболистов где-то на базаре взяли на прилавке с овощами
- Гуцуляк определился со своим будущим в Полесье
- Альпин сменит название на Gucci Alpine
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича