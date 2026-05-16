  Леклер рассказал, чему научился у Хэмилтона после перехода легенды в Феррари
Леклер рассказал, чему научился у Хэмилтона после перехода легенды в Феррари

Бесценный опыт

Шарль Леклер рассказал, чему научился у своего коллеги по команде Льюиса Хэмилтона после перехода последнего в состав "Феррари".

"С того дня, как Льюис пришел в команду, для меня это стало огромным поводом учиться у него. Я анализировал буквально каждую вещь, которую он делает в подготовке – вплоть до того момента, когда он садится в машину.

Что касается пилотирования, здесь все уже более специфично для каждой трассы. У нас есть свои сильные стороны, иногда я могу посмотреть, как он проходит конкретный поворот, проанализировать это. Но это уже зависит от трассы. А вот сам подход – думаю, именно он сделал Льюиса столь успешным в прошлом" – сказал Шарль.

Опубликовал: Андрей Хижняк
