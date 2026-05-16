Почему успех брата мешал в карьере? Ральф Шумахер удивил искренним признанием о прошлом

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что годы в чемпионате стали для него сложным испытанием из-за постоянного внимания публики и давления, связанного с сравнениями с братом – семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

"Не думаю, что кто-то был готов к тому, что случилось. Выход из зоны комфорта меняет тебя: у тебя больше нет личной жизни. Где бы ты ни был и что бы ни делал, постоянно чувствуешь, что за тобой наблюдают и, что особенно важно, тебя судят. Это неприятно.

В моем случае всё было немного сложнее, ведь мой брат был невероятно успешным. С другой стороны, я всегда стремился к покою и тишине. Но ты не можешь сказать человеку: "Пожалуйста, сегодня не хочу, я сижу в ресторане с друзьями". Потому что потом люди подумают: "Он настолько заносчив, что даже не может встать и сфотографироваться?" – сказал Шумахер.