  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Почему успех брата мешал в карьере? Ральф Шумахер удивил искренним признанием о прошлом
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почему успех брата мешал в карьере? Ральф Шумахер удивил искренним признанием о прошлом

Автоспорт

В тени семикратного чемпиона

Почему успех брата мешал в карьере? Ральф Шумахер удивил искренним признанием о прошлом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что годы в чемпионате стали для него сложным испытанием из-за постоянного внимания публики и давления, связанного с сравнениями с братом – семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

"Не думаю, что кто-то был готов к тому, что случилось. Выход из зоны комфорта меняет тебя: у тебя больше нет личной жизни. Где бы ты ни был и что бы ни делал, постоянно чувствуешь, что за тобой наблюдают и, что особенно важно, тебя судят. Это неприятно.

В моем случае всё было немного сложнее, ведь мой брат был невероятно успешным. С другой стороны, я всегда стремился к покою и тишине. Но ты не можешь сказать человеку: "Пожалуйста, сегодня не хочу, я сижу в ресторане с друзьями". Потому что потом люди подумают: "Он настолько заносчив, что даже не может встать и сфотографироваться?" – сказал Шумахер.

По теме
yellow-arrow
Леклер рассказал, чему научился у Хэмилтона после перехода легенды в Феррари
yellow-arrow
В Альпин отреагировали на слухи о титульном спонсорстве с Гуччи
yellow-arrow
Зак Браун высказался о возможном возрождении Макларена
формула-1 Михаэль Шумахер Ральф Шумахер
Источник:
Formula Passion
Опубликовал: Александр Кузнецов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости