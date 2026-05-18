В Мерседесе отреагировали на ажиотаж вокруг Антонелли и критику Расселла

Заместитель руководителя "Мерседеса" Брэдли Лорд прокомментировал обсуждение пилотов команды Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в медиа на фоне успешного старта сезона для итальянца.

"Кими всё ещё 19 лет, у него за плечами только один сезон опыта, и у него неизбежно будут как взлёты, так и спады, потому что это совершенно нормально для развития молодого пилота, и мы не должны об этом забывать.

Так что прямо сейчас ажиотаж вокруг Кими и освещение в медиа, я бы сказал, складываются, скорее, в его пользу и против Джорджа, и, как это часто бывает, во всей этой истории куда больше шума, чем реального содержания.

Мы знаем, что у нас есть в лице Джорджа. У нас есть пилот с потенциалом чемпиона мира, почти с 10-летним опытом выступлений в Формуле-1, который не только невероятно быстр, но и, вероятно, один из самых трудолюбивых гонщиков в пелотоне", — приводит слова Лорда портал F1oversteer.