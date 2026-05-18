Мерседес запретил Антонелли участвовать в гонках на Нюрбургринге
Пилот не получит лицензию
Getty Images / Global Images Ukraine
Заместитель руководителя "Мерседеса" Брэдли Лорд заявил, что команда не позволит их пилоту Андреа Кими Антонелли получить лицензию для "Северной петли" в этом году.
"Нет, "Мерседес" не позволит Антонелли получить разрешение DMSB на северную петлю (DPN) в этом году. Я говорил с ним об этом. Думаю, он сказал это больше в шутку. Возможно, он попробует после четырёх чемпионских титулов", — приводит слова Брэдли издание Motorsport.
Лорд также отметил, что у Макса Ферстаппена, который как раз дебютировал в "24 часах Нюрбургринга", "возможно, немного больше диапазона благодаря опыту" по сравнению с 19-летним итальянцем. Антонелли ранее в видео с Жюлем Гуноном заявил, что хотел бы получить лицензию DMSB Nordschleife Permit до конца года.
