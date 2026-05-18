В Хаасе назвали главные цели на Гран-при Канады

Руководитель "Хааса" Аяо Комацу рассказал о подготовке пакета обновлений к Гран-при Канады, с которым команда рассчитывает вернуться в борьбу за пятое место в Кубке конструкторов.

"Для нас этот этап особенно важен, потому что мы привозим пакет обновлений. Поскольку формат спринтерский, в нашем распоряжении будет только одна тренировка, чтобы оценить новинки, разобраться в них и выжать максимум. Работы много, но именно так поступили многие другие команды в Майами, так что мы готовы принять вызов.

Нам не терпится использовать эти доработки, чтобы бороться за первую десятку. Мы нацелены на то, чтобы получить от машины всё возможное и прибавить в сезоне, который уже сейчас складывается напряжённо и захватывающе", — приводит слова Комацу итальянская редакция издания Motorsport.

В числе ожидаемых новинок называют новое переднее антикрыло, модификации днища и доработку закрылка, использующего выдув выхлопа силовой установки "Феррари".