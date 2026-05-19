Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Мерседес говорит о необходимости наращивания темпов в Канаде
Увидим, что получится
Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", рассказал о плане команды на очередной этап Формулы-1 Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Мы отправляемся в Канаду, готовые вернуться к привычному гоночному ритму.
Наши конкуренты шагнули вперед в Майами, и нам нужно ответить на это; семь Гран-при за 10 уик-эндов до приостановки сезона – это возможность сделать то же самое и нарастить темп.
В Монреале мы представим первый пакет обновлений в этом году, но мы знаем, что эффективность проявляется только тогда, когда она достигается на трассе" – сказал Тото.
Популярное сейчас
- "Так можно и кума взять". Экс-форвард сборной Украины - о выборе нового тренера
- Назначение Мальдеры, Полесье и ЛНЗ потеряли очки, Моуринью вернется в Реал. Главные новости за 18 мая
- И все-таки с Неймаром. Сборная Бразилии объявила окончательный состав на ЧМ-2026
- Мерседес запретил Антонелли участвовать в гонках на Нюрбургринге
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман