Директор Мерседес говорит о необходимости наращивания темпов в Канаде

Тото Вольфф, директор команды "Мерседес", рассказал о плане команды на очередной этап Формулы-1 Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Мы отправляемся в Канаду, готовые вернуться к привычному гоночному ритму.

Наши конкуренты шагнули вперед в Майами, и нам нужно ответить на это; семь Гран-при за 10 уик-эндов до приостановки сезона – это возможность сделать то же самое и нарастить темп.

В Монреале мы представим первый пакет обновлений в этом году, но мы знаем, что эффективность проявляется только тогда, когда она достигается на трассе" – сказал Тото.