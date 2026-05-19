Макларен может привезти свою версию крыла в Канаду
Посмотрим, даст ли это результат
"Макларен" готовит ко второму этапу обновлений MCL40 в Монреале собственную версию крыла "Макарена" — вращающегося заднего антикрыла, впервые представленного "Феррари" и позже адаптированного "Ред Булл", сообщает журналист RacingNews365 Паоло Филисетти.
По его данным, команда во главе с Андреа Стеллой последние два месяца анализировала потенциал этого аэродинамического элемента и пришла к выводу, что его внедрение может принести реальную выгоду. Компоненты для обеих машин, включая запасные, были изготовлены в срок и отправлены в Канаду. При этом их фактическое использование остаётся под вопросом — из-за спринтерского формата уикенда, который оставляет лишь одну тренировку для оценки новинок.
Однако, как отмечает Филисетти, в Майами формат был таким же, и это не помешало "Феррари", "Ред Булл" и самому "Макларену" привезти существенные обновления.
