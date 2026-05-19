Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1
Испанский пилот "Уильямса" Карлос Сайнс высказался о возможных изменениях технического регламента Формулы-1 и объяснил, что мешает внести более серьёзные корректировки.
"Всё упирается в то, чтобы политически привести все команды к согласию — именно это сейчас всё и тормозит. Очевидно, здесь очень много политических интересов. Кто-то лучше подготовил домашнюю работу в определённых областях, чем другие, теперь не хочет терять своё преимущество в производительности из-за изменений в правилах.
Если дать командам слишком много власти, особенно производителям силовых установок, будут отчаянно биться за собственные интересы. Уверен, если бы ФИА просто сказала: "Вот так и будет", большинство команд смогли бы с этим справиться. Просто к этому привязано слишком много интересов, люди дёргают за ниточки повсюду", — приводит слова Сайнса портал RacingNews365.
