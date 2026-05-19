  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1

Автоспорт

Политика

Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский пилот "Уильямса" Карлос Сайнс высказался о возможных изменениях технического регламента Формулы-1 и объяснил, что мешает внести более серьёзные корректировки.

"Всё упирается в то, чтобы политически привести все команды к согласию — именно это сейчас всё и тормозит. Очевидно, здесь очень много политических интересов. Кто-то лучше подготовил домашнюю работу в определённых областях, чем другие, теперь не хочет терять своё преимущество в производительности из-за изменений в правилах.

Если дать командам слишком много власти, особенно производителям силовых установок, будут отчаянно биться за собственные интересы. Уверен, если бы ФИА просто сказала: "Вот так и будет", большинство команд смогли бы с этим справиться. Просто к этому привязано слишком много интересов, люди дёргают за ниточки повсюду", — приводит слова Сайнса портал RacingNews365.

По теме
yellow-arrow
Макларен может привезти свою версию крыла в Канаду
yellow-arrow
Директор Мерседес говорит о необходимости наращивания темпов в Канаде
yellow-arrow
Норрис: Планировал поездить на машине Формулы-Е
Карлос Сайнс
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости