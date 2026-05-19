Ландо Норрис заговорил об участии в 24 часах Ле-Мана

Действующий чемпион Форумулы-1 и пилот "Макларена" Ландо Норрис признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость и принять участие в легендарном марафоне "24 часа Ле-Мана".

"Мне всё ещё кажется, что я хочу попробовать что-то ещё — например, выступить в Ле-Мане. Сейчас я в "Макларене", а "Макларен" участвует в Ле-Мане, так что, возможно, однажды это случится.

Но я понимаю, что всё ещё молод, так что пока не успел обо всём этом как следует задуматься. А в будущем, надеюсь, у меня будут дети, они тоже увлекутся гонками или чем-то подобным, и тогда я смогу прожить эту историю заново", — сказал Норрис в видеоролике для Youtube-канала команды.

В 2027 году "Макларен" вернётся в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC и примет участие в "24 часах Ле-Мана" с программой в категории Hypercar.