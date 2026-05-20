  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен вспомнил первую победу в карьере и назвал ее безумием
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен вспомнил первую победу в карьере и назвал ее безумием

Автоспорт
Обновлено

Как это было

Ферстаппен вспомнил первую победу в карьере и назвал ее безумием

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", вспомнил свою первую победу в Формуле-1 в 2016 году.

"Первая гонка [в Формуле-1] в Испании. Да, это было безумие. Конечно, я только перешел в Red Bull и сразу прыгнул в ад, особенно ни на что не рассчитывая, просто пытаясь набрать больше очков. Но конечно после первого круга у меня появилась возможность подняться на подиум.

Победа в той гонке – это просто безумие. У меня нет других слов, потому что все выходные и неделя до них были очень напряженными. К тому же я еще не очень хорошо знал машину, впервые участвовал в гонке на ней и мне приходилось учиться прямо по ходу дела. А еще Кими [Райкконен] в течение 30 кругов пытался меня обогнать.

Так что да, давление было сильным, но в конце концов нам удалось сохранить лидерство, и это была очень эмоциональная первая победа, это точно" – сказал Макс.

Директор Мерседес говорит о необходимости наращивания темпов в Канаде

По теме
yellow-arrow
Ландо Норрис заговорил об участии в 24 часах Ле-Мана
yellow-arrow
Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1
yellow-arrow
Макларен может привезти свою версию крыла в Канаду
Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости