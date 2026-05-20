Ферстаппен вспомнил первую победу в карьере и назвал ее безумием
Как это было
Getty Images / Global Images Ukraine
Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл", вспомнил свою первую победу в Формуле-1 в 2016 году.
"Первая гонка [в Формуле-1] в Испании. Да, это было безумие. Конечно, я только перешел в Red Bull и сразу прыгнул в ад, особенно ни на что не рассчитывая, просто пытаясь набрать больше очков. Но конечно после первого круга у меня появилась возможность подняться на подиум.
Победа в той гонке – это просто безумие. У меня нет других слов, потому что все выходные и неделя до них были очень напряженными. К тому же я еще не очень хорошо знал машину, впервые участвовал в гонке на ней и мне приходилось учиться прямо по ходу дела. А еще Кими [Райкконен] в течение 30 кругов пытался меня обогнать.
Так что да, давление было сильным, но в конце концов нам удалось сохранить лидерство, и это была очень эмоциональная первая победа, это точно" – сказал Макс.
