Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис: Бессмысленно не чувствовать уверенности в будущем, мы очень улучшили результаты
Уверен в своих силах
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Ландо Норрис, пилот команды "Макларен" рассказал о своих ожиданиях от старта на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Думаю, было бы глупо не чувствовать уверенности в будущем, когда мы так сильно улучшили свои результаты в эти выходные.
Мы тоже знаем, что эта трасса нам подходит. Я всегда смотрю на вещи с оптимизмом, но эта трасса нам подходит, а в прошлом она не очень хорошо подходила Mercedes.
Тем не менее, они по-прежнему очень быстры, и нам придется отправиться на трассу, на которой Mercedes, вероятно, были лучше в последние пять-шесть лет. Так что нам остается только ждать и смотреть" – сказал Ландо.
Популярное сейчас
- Гливинский назвал тренера сборной Украины, с которым ему было меньше всего комфортно работать
- Ротань: Наверное, мы потеряли второе место. Значит так нужно
- Арсенал выиграл АПЛ, Караваев перейдет в Шахтер, Манчестер Сити возглавит новый тренер. Главные новости за 19 мая
- Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона