Норрис: Бессмысленно не чувствовать уверенности в будущем, мы очень улучшили результаты

Ландо Норрис, пилот команды "Макларен" рассказал о своих ожиданиях от старта на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Думаю, было бы глупо не чувствовать уверенности в будущем, когда мы так сильно улучшили свои результаты в эти выходные.

Мы тоже знаем, что эта трасса нам подходит. Я всегда смотрю на вещи с оптимизмом, но эта трасса нам подходит, а в прошлом она не очень хорошо подходила Mercedes.

Тем не менее, они по-прежнему очень быстры, и нам придется отправиться на трассу, на которой Mercedes, вероятно, были лучше в последние пять-шесть лет. Так что нам остается только ждать и смотреть" – сказал Ландо.