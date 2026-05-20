"Сотрудничество лучше, чем когда-либо". Хэмилтон высказался о смене гоночного инженера
Пилот считает, что перестановка пошла на пользу
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за "Феррари", рассказал о работе в коллективе после замены гоночного инженера Риккардо Адами.
"Я нахожусь в действительно счастливом месте. Нам с командой потребовалось много времени, чтобы приспособиться, с обеих сторон, и прошлый сезон был трудным из-за машины, которую мы не развивали. Но мы внесли так много внутренних изменений — как внутри команды, так и в том, как мы работаем на заводе, — и сейчас наше сотрудничество лучше, чем когда-либо.
Возможно, у нас слишком много спонсорских обязательств, но в остальном всё действительно хорошо", — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.
