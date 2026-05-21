Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Лас-Вегаса продлили до 2037 года, но выдвинули жесткое условие
Правила игры меняются
Getty Images / Global Images Ukraine
Гран-при Лас-Вегаса могут проводить вплоть до 2037 года. Окружная комиссия Кларка единогласно одобрила соответствующую резолюцию, сообщает RacingNews365.
Трасса появилась в Формуле-1 в 2023 году. Изначально контракт был трехлетним, затем его продлили до 2027 года с возможностью проведения гонок до 2032 года. Теперь разрешение на гонки продлено еще на пять лет. Заезды будут проходить в уик-энд Дня благодарения.
Местные власти поставили условие: монтаж и демонтаж трассы должны происходить быстрее, так как это мешает жителям и бизнесу.
"Я поддерживаю, но с очень четкими параметрами. Цель дополнительного времени – сократить сроки и уменьшить нарушения", – заявил председатель комиссии Майкл Нафт.
Днем трасса открыта для транспорта. Также Ф-1 уже вложила деньги в постоянный паддок и зоны гостеприимства.
Популярное сейчас
- Ребров близок к новому назначению после увольнения из сборной Украины
- Игрок сборной Украины попал в трансферные цели Моуринью в Реале
- Футболист Астон Виллы стал первым игроком в истории, которому удалось сыграть в трех финалах разных еврокубков кряду
- Карлос Сайнс назвал главную преграду для изменения регламента Формулы-1
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе