Гран-при Канады может пройти под дождём

Придется приспосабливаться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Предстоящий этап Гран-при Канады может сопровождаться переменчивой погодой. По прогнозам, наибольшая вероятность осадков ожидается в день гонки.

В пятницу, 22 мая, во время свободной практики и спринт-квалификации дождя не ожидается. Температура воздуха составит около 19ºС тепла. Схожие условия прогнозируются и на субботу — вероятность осадков оценивается всего в 1%. В этот день пройдут спринт и квалификация.

При этом в воскресенье вероятность дождя возрастёт до 60%. Температура снизится до 17ºС, а скорость ветра увеличится.

Автодром имени Жиля Вильнёва, расположенный на острове в реке Святого Лаврентия, известен непредсказуемыми погодными условиями.

