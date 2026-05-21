Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-при Канады может пройти под дождём
Придется приспосабливаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предстоящий этап Гран-при Канады может сопровождаться переменчивой погодой. По прогнозам, наибольшая вероятность осадков ожидается в день гонки.
В пятницу, 22 мая, во время свободной практики и спринт-квалификации дождя не ожидается. Температура воздуха составит около 19ºС тепла. Схожие условия прогнозируются и на субботу — вероятность осадков оценивается всего в 1%. В этот день пройдут спринт и квалификация.
При этом в воскресенье вероятность дождя возрастёт до 60%. Температура снизится до 17ºС, а скорость ветра увеличится.
Автодром имени Жиля Вильнёва, расположенный на острове в реке Святого Лаврентия, известен непредсказуемыми погодными условиями.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Лунин обозначил свою позицию по будущему в Реале - запланирована встреча
- Игрок сборной Украины попал в трансферные цели Моуринью в Реале
- Слишком хороша для футбольной формы. Как секс-бомба из женского Вест Хэма взбудоражила всю Англию
- Ферстаппен назвал лучшую гонку в своей карьере
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе