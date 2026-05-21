Red Bull продает свою дочернюю команду в Формуле-1. Все из-за давления
Продажа с четырьмя условиями
Getty Images / Global Images Ukraine
Автор издания Businessbook GP Марк Лимаше сообщил, что "Ред Булл" в конце года продаст команду "Рейсинг Буллз".
По его данным, руководство вынуждено пойти на это под давлением Liberty Media. Ориентировочная цена – 1,8 млрд евро.
Также "Ред Булл" выдвинул четыре условия продажи:
- использование двигателей Ford-RBPT до конца текущего техрегламента;
- один из пилотов должен быть выходцем из системы "Ред Булл";
- сохранение текущих технологий "Ред Булл" в болидах;
- сохранение логотипа "Ред Булл" на машинах.
