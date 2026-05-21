Хэмилтон высказался о возможности участия в 24 часах Нюрбургринга
Пилот высказался о возможности участия в соревнованиях
41-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о возможности участия в будущем в гонке "24 часа Нюрбургринга".
"Мне нравятся Нюрбургринг и Северная Петля, так что когда-нибудь я бы с удовольствием там проехал. Наверное… Не знаю. Но мне это не нужно", — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.
Напомним, с 2025 года британский пилот выступает в Формуле-1 в составе итальянского коллектива "Феррари". В настоящий момент Льюис Хэмилтон располагается на пятом месте в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету спустя четыре этапа чемпионата 51 очко.
