Хэмилтон высказался о возможности участия в 24 часах Нюрбургринга

41-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о возможности участия в будущем в гонке "24 часа Нюрбургринга".

"Мне нравятся Нюрбургринг и Северная Петля, так что когда-нибудь я бы с удовольствием там проехал. Наверное… Не знаю. Но мне это не нужно", — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, с 2025 года британский пилот выступает в Формуле-1 в составе итальянского коллектива "Феррари". В настоящий момент Льюис Хэмилтон располагается на пятом месте в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету спустя четыре этапа чемпионата 51 очко.