Хэмилтон высказался о слухах о хавершении карьеры
Пилот не спешит уходить
41-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон отреагировал на информацию о завершении карьеры в Ф-1.
"У меня ещё есть год, и я полон мотивации. Многие пытаются заставить меня покинуть этот спорт, но я уже думаю о том, что меня ждёт, планирую следующие пять лет и надеюсь надолго остаться в «Феррари", — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.
Напомним, с 2025 года британский пилот выступает в Формуле-1 в составе итальянского коллектива "Феррари". В настоящий момент Хэмилтон располагается на пятом месте в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету спустя четыре этапа чемпионата 51 очко.
