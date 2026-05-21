Хэмилтон высказался о слухах о хавершении карьеры

Пилот не спешит уходить

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

41-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон отреагировал на информацию о завершении карьеры в Ф-1.

"У меня ещё есть год, и я полон мотивации. Многие пытаются заставить меня покинуть этот спорт, но я уже думаю о том, что меня ждёт, планирую следующие пять лет и надеюсь надолго остаться в «Феррари", — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Напомним, с 2025 года британский пилот выступает в Формуле-1 в составе итальянского коллектива "Феррари". В настоящий момент Хэмилтон располагается на пятом месте в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету спустя четыре этапа чемпионата 51 очко.

