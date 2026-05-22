Рассел: Чувствую себя прекрасно перед этими выходными, многому научился в Майами

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес" рассказал о своем настрое на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Выходные в Майами, очевидно, были для меня очень сложными, но я многому научился и чувствую себя отлично перед этими выходными.

Думаю, многие из нас настолько сосредоточены на управлении энергией, что все прошлые проблемы, связанные с шинами, настройками, просто с основами гонок, отошли на второй план.

Мы пропустили несколько важных моментов в Майами, потому что были сосредоточены на другом, и это стало хорошим напоминанием. Как я уже сказал, как бы это ни было больно, эти выходные были очень нужны, потому что, я думаю, они окажутся очень полезными до конца года.

Я надеюсь, что конкуренция будет такой же, как после обновлений, которые McLaren и Ferrari представили в Майами – они, очевидно, сделали неплохой шаг вперед.

Наши показатели выглядят довольно многообещающе, но мы понимаем, что на самом деле это может быть не так. Нет никаких признаков того, что машина не будет конкурентоспособной, но, как я уже сказал, пока мы не протестуем ее на трассе, всегда будут оставаться некоторые неизвестные факторы" – сказал Джордж.