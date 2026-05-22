  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Рассел: Чувствую себя прекрасно перед этими выходными, многому научился в Майами
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рассел: Чувствую себя прекрасно перед этими выходными, многому научился в Майами

Автоспорт
Обновлено

Увидим, как все сложится в Канаде

Рассел: Чувствую себя прекрасно перед этими выходными, многому научился в Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Джордж Рассел, пилот команды "Мерседес" рассказал о своем настрое на Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Выходные в Майами, очевидно, были для меня очень сложными, но я многому научился и чувствую себя отлично перед этими выходными.

Думаю, многие из нас настолько сосредоточены на управлении энергией, что все прошлые проблемы, связанные с шинами, настройками, просто с основами гонок, отошли на второй план.

Мы пропустили несколько важных моментов в Майами, потому что были сосредоточены на другом, и это стало хорошим напоминанием. Как я уже сказал, как бы это ни было больно, эти выходные были очень нужны, потому что, я думаю, они окажутся очень полезными до конца года.

Я надеюсь, что конкуренция будет такой же, как после обновлений, которые McLaren и Ferrari представили в Майами – они, очевидно, сделали неплохой шаг вперед.

Наши показатели выглядят довольно многообещающе, но мы понимаем, что на самом деле это может быть не так. Нет никаких признаков того, что машина не будет конкурентоспособной, но, как я уже сказал, пока мы не протестуем ее на трассе, всегда будут оставаться некоторые неизвестные факторы" – сказал Джордж.

Хэмилтон высказался о возможности участия в 24-часовой гонке на Нюрбургринге

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Хэмилтон высказался о слухах о хавершении карьеры
yellow-arrow
Хэмилтон высказался о возможности участия в 24 часах Нюрбургринга
yellow-arrow
Red Bull продает свою дочернюю команду в Формуле-1. Все из-за давления
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости