Хэмилтон рассказал, планирует ли скоро завершать карьеру

Льюис Хэмилтон, пилот команды "Феррари", рассказал, что не планирует завершать карьеру по итогам текущего сезона. Его слова цитирует F1:

"Да, у меня все еще действует контракт, поэтому для меня все на 100% ясно. Я по-прежнему сосредоточен, я по-прежнему мотивирован, я по-прежнему люблю то, что делаю, всем сердцем.

Я пробуду здесь довольно долго, так что привыкайте. Многие пытаются отправить меня на пенсию, но я даже не думаю об этом. Я уже думаю о том, что будет дальше и планирую следующие пять лет. Я по-прежнему планирую остаться здесь надолго" – сказал Льюис.