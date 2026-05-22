Ферстаппен – о Гран-при Канады: Надеюсь снова оказаться в тройке лидеров

Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл" рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Я думаю, что Майами в целом стал для нас большим шагом вперед, но, опять же, каждые выходные будут своеобразной гонкой по развитию, в зависимости от того, что покажут другие команды.

Здесь совсем другая планировка. Будут еще сюрпризы и моменты, которые предстоит продумать, но я надеюсь снова оказаться в тройке лидеров.

Думаю, нам важнее сосредоточиться на улучшении результатов, попытаться бороться за лидерство с тремя ведущими командами. Мне кажется, мы были близки к победе в Майами, боролись за место в тройке лидеров, и теперь мы пытаемся сократить отставание.

Я не знаю, насколько это произойдет, но в то же время надеюсь, что мы сможем это сделать. Команда очень мотивирована и полна энтузиазма накануне предстоящей гонки" – сказал Макс.