Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен – о Гран-при Канады: Надеюсь снова оказаться в тройке лидеров
У Макса есть все шансы
Getty Images / Global Images Ukraine
Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред-Булл" рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Я думаю, что Майами в целом стал для нас большим шагом вперед, но, опять же, каждые выходные будут своеобразной гонкой по развитию, в зависимости от того, что покажут другие команды.
Здесь совсем другая планировка. Будут еще сюрпризы и моменты, которые предстоит продумать, но я надеюсь снова оказаться в тройке лидеров.
Думаю, нам важнее сосредоточиться на улучшении результатов, попытаться бороться за лидерство с тремя ведущими командами. Мне кажется, мы были близки к победе в Майами, боролись за место в тройке лидеров, и теперь мы пытаемся сократить отставание.
Я не знаю, насколько это произойдет, но в то же время надеюсь, что мы сможем это сделать. Команда очень мотивирована и полна энтузиазма накануне предстоящей гонки" – сказал Макс.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Футболист Кудровки сбежал из Украины перед игрой за выживание
- "Вот это и есть залог наших побед": Вернидуб – о результатах Нефтчи под его руководством
- Степаненко повесил бутсы на гвоздь, Роналду — чемпион, а Сикан забил свои первые голы за Андерлехт. Главные новости за 21 мая
- Хэмилтон высказался о слухах о хавершении карьеры
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона