Антонелли планирует поддерживать высокий уровень в течение всего сезона
Грандиозные планы
Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:
"Это вопрос даже для меня самого. Думаю, опыт, полученный в прошлом сезоне, играет огромную роль, а также преодоление трудных моментов в прошлом году помогло мне, сделало меня гораздо сильнее.
Я чувствую себя увереннее в ситуации, лучше понимаю, что для меня хорошо, а что нет. Просто пытаюсь сосредоточиться на правильных вещах, но пока все идет достаточно хорошо, и, очевидно, цель в эти выходные — продолжить с того места, где мы остановились в Майами, и просто продолжить эту хорошую серию.
Конечно, никогда не знаешь наверняка, но я думаю, что поддерживать такую форму в течение всего года вполне возможно" – сказал Кими.
