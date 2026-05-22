Антонелли планирует поддерживать высокий уровень в течение всего сезона

Кими Антонелли, пилот команды "Мерседес" рассказал о своих ожиданиях от Гран-при Канады. Его слова цитирует F1:

"Это вопрос даже для меня самого. Думаю, опыт, полученный в прошлом сезоне, играет огромную роль, а также преодоление трудных моментов в прошлом году помогло мне, сделало меня гораздо сильнее.

Я чувствую себя увереннее в ситуации, лучше понимаю, что для меня хорошо, а что нет. Просто пытаюсь сосредоточиться на правильных вещах, но пока все идет достаточно хорошо, и, очевидно, цель в эти выходные — продолжить с того места, где мы остановились в Майами, и просто продолжить эту хорошую серию.

Конечно, никогда не знаешь наверняка, но я думаю, что поддерживать такую ​​форму в течение всего года вполне возможно" – сказал Кими.