К сожалению, это всё ещё механический вид спорта. Ферстаппен оценил опыт участия в 24 часах Нюрбургринга

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") высказался об участии в "24 часах Нюрбургринга".

"В целом это была просто отличная неделя. Да, мне это очень понравилось, потому что это была моя первая большая гонка на выносливость и всё прошло очень хорошо. У нас машина была в хорошей форме, и, думаю, мы всё выполнили очень хорошо.

К сожалению, в конце концов это всё ещё механический вид спорта, и да, у нас случилась эта поломка, которая, конечно, стоила нам победы, потому что до этого момента у нас всё было под контролем. Но весь опыт пилотажа под дождём, в переменчивых условиях и пребывания на одной машине с моими товарищами по команде был тем, что мне очень понравилось", — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.